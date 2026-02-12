Atölyede feci kaza: İşçinin parmakları koptu

Haberin Devamı

Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Deydinler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir metal doğrama iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raif Y. (49) çalıştığı sırada elini metal profillere sıkıştırdı. Profillerin altında kalan işçinin 2 parmağı koptu.

Yaralı işçi, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Raif Y., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.