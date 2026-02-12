×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Atölyede feci kaza: İşçinin parmakları koptu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 14:45

Bursa'nın İnegöl ilçesinde metal doğrama atölyesinde meydana gelen iş kazasında bir işçinin 2 parmağı koptu.

Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Deydinler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir metal doğrama iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raif Y. (49) çalıştığı sırada elini metal profillere sıkıştırdı. Profillerin altında kalan işçinin 2 parmağı koptu.

Yaralı işçi, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Raif Y., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

