ATM'ye para yükleyen 2 personeli etkisiz hala getirip 30 milyon lirayı gasbettiler! 6 kişi gözaltına alındı

Olay, dün, Yenitepe Mahallesi'ndeki bir ATM’nin önünde meydana geldi. İki ayrı bankanın ATM'sine para yüklemek için çalışma yapan banka aracının silahlı 2 personeli, bir grup tarafından tabancayla etkisiz hale getirildi. Şüpheliler, çalışanları plastik kelepçeyle bağlayıp, banka aracında ve ATM'deki 30 milyon liraya yakın parayı alıp otomobille kaçtı.

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin C.M. (24), M.M. (26), F.A. (28), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27) ve R.O. (27) olduğu belirlendi. Polis, 6 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 5 tabanca, 6 şarjör, çok sayıda fişek ve 1 tüfek ele geçirildi. Çalınan paranın büyük bir kısmının da bulunduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)