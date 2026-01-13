×
ATM'ye para yükleyen 2 personeli etkisiz hala getirip 30 milyon lirayı gasbettiler! 6 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

ATMye para yükleyen 2 personeli etkisiz hala getirip 30 milyon lirayı gasbettiler 6 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2026 17:22

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 6 kişi, ATM'ye para koyan banka aracının 2 personelini tabancayla etkisiz hale getirip, yaklaşık 30 milyon lirayı gasbetti. Olayın ardından kaçan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün, Yenitepe Mahallesi'ndeki bir ATM’nin önünde meydana geldi. İki ayrı bankanın ATM'sine para yüklemek için çalışma yapan banka aracının silahlı 2 personeli, bir grup tarafından tabancayla etkisiz hale getirildi. Şüpheliler, çalışanları plastik kelepçeyle bağlayıp, banka aracında ve ATM'deki 30 milyon liraya yakın parayı alıp otomobille kaçtı.

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin C.M. (24), M.M. (26), F.A. (28), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27) ve R.O. (27) olduğu belirlendi. Polis, 6 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 5 tabanca, 6 şarjör, çok sayıda fişek ve 1 tüfek ele geçirildi. Çalınan paranın büyük bir kısmının da bulunduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)

