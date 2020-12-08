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Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA  
Haber Giriş: 08.12.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

ATM'lere çekiçle saldırdı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

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ATM'lere çekiçle saldırdı! Kimse ne olduğunu anlayamadı
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Beykoz'da bir kişinin elindeki çekiçle yol üzerindeki ATM'lere saldırarak zarar verme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. 

Beykoz Kavacık'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, eline aldığı çekiçle yol üzerindeki 5 ATM'ye vurarak zarar verdi. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Para çekmeye gelen bir kişi, "Yukarıda spor merkezinde çalışıyoruz.

Geldik para çekelim dedik ATM'leri bu halde gördük. Akli dengesi yerinde değil adamın galiba. Duyduğuma göre polis almış kendisini. Para çekeceğiz mağdur kaldık" dedi. Öte yandan o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. 

ATMlere çekiçle saldırdı Kimse ne olduğunu anlayamadı

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