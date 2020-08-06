MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriATM'lerden kartları kopyalayarak para çekenlere suçüstü
GeriGündem ATM'lerden kartları kopyalayarak para çekenlere suçüstü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 06.08.2020 - 15:11,Son Güncelleme:

ATM'lerden kartları kopyalayarak para çekenlere suçüstü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ATM'lerden kartları kopyalayarak para çekenlere suçüstü
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP'te, bir bankaya ait ATM'ye yerleştirdikleri kopyalama düzeneği ile 20 vatandaşın hesabından para çeken 2 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te, son bir haftada 20 kişi, hesaplarından bilgileri dışında para çekildiği gerekçesiyle polise şikayetçi oldu. Hemen çalışma başlatan polis, mağdurların Sanayi Mahallesi'ndeki bir banka şubesine ait ATM'den işlem yaptıklarını, paraların yaptıkları işlemlerinin ardından çekildiğini saptadı. Bunun üzerine banka şubesine ait ATM'nin güvenlik kamerası mercek altına alındı. Yapılan icelemede, 2 şüphelinin, mağdurların işlem yaptıkları banka ve kredi kartlarını, ATM'ye yerleştirdikleri düzenek ile kopyaladığını, daha sonra da değişik tutarlarda para çektiği belirledi. Kimlikleri belirlenen 2 şüpheli, dün gece, kopyalama düzeneğini sökmek için geldikleri ATM önünde suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 30 santim uzunluğunda, üzerinde kamera olan hafıza kartlı, ATM kamera düzenekleri, 3 adet kart yerleştirme aparatı, 6 adet kart kopyalama aparatı, 18 adet değişik kişilere ait banka, market ve kredi kartı, 2 cep telefonu, 2 sim kart ve 1 diz üstü bilgisayar ele geçirdi. Suç unsuru malzemelere el koyan polisin gözaltına aldığı şüphelilerin sorguları devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle