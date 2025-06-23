×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

ATM’lerde yardım bahanesiyle dolandırıcılık: 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#ATM#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 09:23

Diyarbakır’da ATM’lerin önünde bekleyip işlem yapmakta zorlanan kişileri dolandıran 2 şüpheli tutuklandı. Şüghelilerin dolandırıcılık yaptığı anlar, kameralara yansıdı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından ATM önlerinde bekleyerek okuma yazma bilmeyen, görme problemi yaşayan ve işlem yapmakta zorluk çeken kişileri dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Tespit edilen şüpheliler, V.A. ve N.A.’nın, hesap kartı şifresini öğrendikten sonra işlem sırasında ATM'nin kartı yuttuğunu söyleyip, mağdurları banka içine yönlendirdiği ve ardından kaçıp, başka ATM’lerden parayı çektikleri belirlendi.

Tanınmamak için maske takan, olaydan sonra hastane tuvaletlerinde kıyafet değiştiren, kaçmak için de yangın merdivenini kullanan şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.Diyarbakır polisi, banka kartı şifrelerinin kimseyle paylaşılmaması ve banka görevlileri dışında kimseden yardım kabul edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#ATM#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!