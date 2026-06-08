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ATM'ler üzerinden akılalmaz tezgah: 102 bin dolarlık vurgun yaptılar | Eş zamanlı operasyonlarla yakalandılar

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#Dolandırıcılık#Sahte Para#ATM Dolandırıcılığı
ATMler üzerinden akılalmaz tezgah: 102 bin dolarlık vurgun yaptılar | Eş zamanlı operasyonlarla yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 11:12

İstanbul’da sahte 50 dolarlık banknotları ATM’ler aracılığıyla sisteme dahil ederek haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 102 bin 750 dolar zarara neden olduğu tespit edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte döviz kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin sahte olduğu belirlenen 50 dolarlık banknotları banka ATM’leri aracılığıyla sisteme dahil ettikleri, ardından farklı banka ATM’lerinden dövizi Türk lirası olarak çekip haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

ATMler üzerinden akılalmaz tezgah: 102 bin dolarlık vurgun yaptılar | Eş zamanlı operasyonlarla yakalandılar

102 BİN DOLAR TUTARINDA ZARARA NEDEN OLDULAR

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Çok sayıda işlem gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin, bu yöntemle toplam 102 bin 750 dolar tutarında zarara neden oldukları saptandı. Çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 

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ATMler üzerinden akılalmaz tezgah: 102 bin dolarlık vurgun yaptılar | Eş zamanlı operasyonlarla yakalandılar

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#Dolandırıcılık#Sahte Para#ATM Dolandırıcılığı

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