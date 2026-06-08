ATM'ler üzerinden akılalmaz tezgah: 102 bin dolarlık vurgun yaptılar | Eş zamanlı operasyonlarla yakalandılar

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte döviz kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin sahte olduğu belirlenen 50 dolarlık banknotları banka ATM’leri aracılığıyla sisteme dahil ettikleri, ardından farklı banka ATM’lerinden dövizi Türk lirası olarak çekip haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

102 BİN DOLAR TUTARINDA ZARARA NEDEN OLDULAR

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Çok sayıda işlem gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin, bu yöntemle toplam 102 bin 750 dolar tutarında zarara neden oldukları saptandı. Çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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