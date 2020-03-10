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Suat DENİZ - Özkan AYDIN/ IĞDIR (DHA)
Haber Giriş: 10.03.2020 - 14:33,Son Güncelleme:/

ATM'den para çekerken öldürüldü

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ATM'den para çekerken öldürüldü
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Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde Yakup Tutka (20) bir bankanın ATM'sinden para çektiği sırada motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tutka olay yerinde hayatını kaybederken, polis, mobese kameraları tarafından görüntülenen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Karakoyunlu ilçesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Yukarı Alican Köyü'nde yaşayan Yakup Tutka, ilçe merkezine gelerek bir bankaya ait ATM'den para çekmek istedi. Ancak bu sırada motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi, Tutka'yı kurşun yağmuruna tuttu. Tutka, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar ise kaçtı.

Polis, mobese kameraları tarafından görüntülenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yakup Tutka'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

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