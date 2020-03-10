ATM'den para çekerken öldürüldü

Olay, Karakoyunlu ilçesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Yukarı Alican Köyü'nde yaşayan Yakup Tutka, ilçe merkezine gelerek bir bankaya ait ATM'den para çekmek istedi. Ancak bu sırada motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi, Tutka'yı kurşun yağmuruna tuttu. Tutka, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar ise kaçtı.

Polis, mobese kameraları tarafından görüntülenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yakup Tutka'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.