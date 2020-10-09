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HaberlerGündem HaberleriATM’den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı
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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

ATM’den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı

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ATM’den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı
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ANTALYA’nın Serik ilçesinde oto galerici Ahmet Özen’in bir banka ATM’sinden çektiği paralar arasında hatalı basım 6 adet 50 lira çıktı.

ATM’den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı

Ahmet Özen, sabah saatlerinde banka ATM’sinden bir miktar para çekip eczaneye gittiğini söyledi. Eczaneden ihtiyaçlarını aldıktan sonra 50 lira verip ayrıldığını anlatan Özen, "Eczacı arkamdan seslenerek paranın sahte olduğunu söyledi. Ben o an tedirgin oldum. Diğer 5 adet 50 liraya bakınca onların da aynı olduğunu fark ettim. Sonradan basım hatası olduğu anlaşıldı. Son günlerde hatalı basım 50 lira ile ilgili haberleri duyuyorduk. Koleksiyonculardan talep olduğu takdirde biz de değerlendirmek isteriz" dedi.

 

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