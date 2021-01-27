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Gündem
Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 14:09 | Son Güncelleme:

ATM'de unutulan parayı, zabıta memuru sahibine teslim etti

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ATM'de unutulan parayı, zabıta memuru sahibine teslim etti
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, zabıta memuru Reşat Yavuz (48), bir bankanın ATM'sinde unutulan 5 bin 410 lirayı sahibi olduğu belirlenen Metehan Çakır'a (37) teslim etti.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli evli ve iki çocuk babası Reşat Yavuz, Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir bankanın ATM'sinde, geçen 23 Ocak sabahı işlem yapıldıktan sonra unutulmuş bir miktar para olduğunu fark etti. 5 bin 410 lira parayı alan Yavuz, Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Bunun üzerine polis ekipleri, bankayla irtibata geçip paranın sahibinin bir kargo firması çalışanı Metehan Çakır olduğunu belirledi. Ardından da polis merkezine çağrılan Çakır'a ATM’de almayı unuttuğu parası, zabıta memuru Reşat Yavuz tarafından teslim edildi.

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