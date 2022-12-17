Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

ATM'de unutulan parayı aldı, kumarda kaybettiğini öne sürdü

Güncelleme Tarihi:

#Para#ATM#Karaman
ATMde unutulan parayı aldı, kumarda kaybettiğini öne sürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 13:29

Karaman'da ev kadını A.L.'nin ATM'de unuttuğu 8 bin lirayı aldığı tespit edilip gözaltına alınan A.T., ifadesinde parayı kumarda kaybettiğini öne sürdü. A.L.’nin zararını karşılayan A.T., savcılıktan serbest bırakıldı. A.T.'nin ATM'den parayı aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, Tahsin Ünal Mahallesi'nde meydana geldi. Ev kadını A.L. bankadaki 10 bin lirasını çekmek için ATM'den işlem yaptı. ATM günlük para çekme limitini 8 bin lira olarak gösterince A.L. iptal tuşuna bastığını düşünüp ayrıldı. Ancak ATM parayı verdi. Bu sırada yan ATM'de işlem yapan A.T., parayı gördü, çevreyi kolaçan edip 8 bin lirayı alarak cebine koyup ayrıldı.

ATMde unutulan parayı aldı, kumarda kaybettiğini öne sürdü

Hesabındaki paradan 8 bin lira eksildiğini fark eden A.L. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri mobese ve ATM kameralarından yola çıkarak parayı alan kişinin A.T. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.T., emniyetteki ifadesinde ATM'den A.L.'nin unuttuğu parayı aldığını ve kumarda kaybettiğini söyledi. A.L.'nin zararını da karşılayan A.T. sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Para#ATM#Karaman

BAKMADAN GEÇME!

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay
Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum?

#Yaşam

BAKMADAN GEÇME!

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay
Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum?

#Yaşam