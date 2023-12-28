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ATM’de İnfazın faili yakalandı

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#Pendik#Emrah Akyıldız#Silahlı Saldırı
ATM’de İnfazın faili yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 07:00

İSTANBUL Pendik’te geçen cumartesi, işinsanı Emrah Akyıldız, ATM’den para çekmek istediği sırada silahlı bir kişinin saldırısına uğradı.

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Arkadan yaklaşan saldırgan, Akyıldız’ın başına ateş ettikten sonra kaçtı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Emrah Akyıldız’ın İstanbul’da yemek şirketinde çalışmaya başladığı bir süre sonra ayrılarak kendisinin bir şirket kurduğu belirlendi.

Akyıldız’ın eski çalıştığı şirket tarafından tehdit edildiği, şirketi kapatması ve ihalelerden çekilmesi istendiği belirlendi. Polis yaptığı çalışmalarda saldırganın H.İ. (36) olduğunu tespit etti. Ekipler şüphelinin izini Samsun’da buldu. H.İ. düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra İstanbul’a getirildi.

ATM’de İnfazın faili yakalandı

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#Pendik#Emrah Akyıldız#Silahlı Saldırı

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