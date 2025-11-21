×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

ATM'de hırsızlık anbean kamerada! 39'da yakayı ele verdi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Atm Hırsızlığı#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 10:30

İstanbul'da 15 ayrı ATM'den tornavida ve benzeri aletler kullanarak 38 defa para çalan 36 yaşındaki şüpheli T.K. gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

İstanbul'da ATM'lerden 21 Nisan ile 18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen para hırsızlığı olayları üzerine soruşturma başlatıldı.

15 AYRI ATM'DE 38 DEFA AYNI HIRSIZLIK

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada 15 ayrı ATM'den meydana gelen 38 ayrı hırsızlık olayını aynı kişinin yaptığı belirlendi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olaylar sırasında yüzüne maske takan ve motosiklet kaskı kullanan kişinin elindeki tornavida gibi aletlerle ATM'nin para yatırma ünitelerinden para çaldığı görüldü.

Gözden Kaçmasınİlaçlama firmasının sicili kabarıkİlaçlama firmasının sicili kabarıkHaberi görüntüle

ATMde hırsızlık anbean kamerada 39da yakayı ele verdi

Gözden KaçmasınEsenyurt’ta ilaçlama sonrası zehirlenme 7 kişi hastanelik oldu... Herkes can havliyle dışarı çıkmışEsenyurt’ta ilaçlama sonrası zehirlenme! 7 kişi hastanelik oldu... 'Herkes can havliyle dışarı çıkmış'Haberi görüntüle

GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, daha önceden de polise geliş kaydı bulunan T.K. olduğu belirlendi. Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla T.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan T.K. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

ATMde hırsızlık anbean kamerada 39da yakayı ele verdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Atm Hırsızlığı#Güvenlik Kamerası

BAKMADAN GEÇME!