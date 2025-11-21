ATM'de hırsızlık anbean kamerada! 39'da yakayı ele verdi

Haberin Devamı

İstanbul'da ATM'lerden 21 Nisan ile 18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen para hırsızlığı olayları üzerine soruşturma başlatıldı.

15 AYRI ATM'DE 38 DEFA AYNI HIRSIZLIK

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada 15 ayrı ATM'den meydana gelen 38 ayrı hırsızlık olayını aynı kişinin yaptığı belirlendi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olaylar sırasında yüzüne maske takan ve motosiklet kaskı kullanan kişinin elindeki tornavida gibi aletlerle ATM'nin para yatırma ünitelerinden para çaldığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, daha önceden de polise geliş kaydı bulunan T.K. olduğu belirlendi. Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla T.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan T.K. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

