ATM'de bulunan para sahibini arıyor: Yaklaşık 37 bin TL

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde edinilen bilgiye göre, çiftçilik yapan Hasan Gürez ile Halil Kılıç, para çekmek için gittikleri ATM'de, kendilerinden önce işlem yapan kişiye ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 37 bin TL buldu. Parayı sayan iki arkadaş, polis merkezine giderek durumu bildirdi. Polis ekipleri, parayı tutanak altına alarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Paranın gerçek sahibine ulaşılması halinde, yasal prosedürler çerçevesinde teslim edileceği öğrenildi.

KARAKOLA GİTTİLER

Parayı bulan gençlerden Hasan Gürez, "Arkadaşımla birlikte yemek yiyip ATM'den para çekmek istedik. Kartımı henüz tam takmamıştım ki devam eden bir işlemin olduğunu fark ettim. Para iadesi gibi bir şey oldu, yüklü bir paraydı. Hemen arkadaşımla birlikte karakola gidip durumu anlattık. Polis gerekli işlemleri yaptı, parayı sayıp kayıt altına aldı.

YAKLAŞIK 37 BİN LİRA

Bize, ‘Para sizde kalsın, sahibine ulaştığımızda sizi çağırırız’ dediler. Para yaklaşık 37 bin lira civarında. Şu anda sahibini arıyoruz. Karakola gidip parasını kaybettiğini söyleyen olursa, biz de gidip teslim edeceğiz. Hiç ‘alalım, harcayalım’ düşüncesi aklımızdan geçmedi. Belki fakirdir, gerçekten ihtiyacı vardır. Fakir olmasa bile sonuçta onun hakkı. Biz sadece hakkı sahibine teslim etmek istiyoruz. Bu durum herkesin başına gelebilir, o yüzden bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum" dedi.

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN POLİSE GİTTİK!"

Diğer genç Halil Kılıç ise, "Arkadaşımla ATM’den para çekecektik. ATM’ye gittiğimizde bir işlem devam ediyordu. Bir vatandaş muhtemelen para yatırmış ama işlemi tamamlanmamıştı. Biraz bekledik, ardından ATM’den yüklü miktarda para çıktı. Biz de hiç düşünmeden parayı alıp polis merkezine gittik. Durumu polis memurlarına anlattık, onlar da gerekli işlemleri yaptı. ‘Sahibini bulduğumuzda sizi çağırırız, iade edersiniz’ dediler. İnsanlık gereği bu parayı iade etmek istiyoruz çünkü bu para bizim değil.

Hakkımız olmayan bir şeyi alıp harcamak istemeyiz" ifadelerini kullandı. Polis ekipleri, ATM güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı. Bulunan paranın yaklaşık 37 bin TL olduğu öğrenildi.