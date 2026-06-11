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ATM kasasını boşalttı: 500 bin liralık vurgun! Şüpheli şirketin eski çalışanı çıktı

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#ATM Soygunu#Hırsızlık#Güvenlik Kamerası
ATM kasasını boşalttı: 500 bin liralık vurgun Şüpheli şirketin eski çalışanı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 13:45

Esenler’de bir bankanın ATM'sinden 500 bin liranın çalındığı hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin, ATM’lere para aktarımı yapan şirketin eski çalışanı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 1 ay önce işten ayrıldığı yanına aldığı anahtar ve öğrendiği şifrelerle ATM cihazını açarak içindeki paraları çaldığı öğrenildi. Polisin operasyonuyla olaydan 1 gün sonra yakalanan Suat G.'nin (31) hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Olay Esenler Turgut Reis Mahallesi Ali Karahan Caddesi'nde bulunan bir banka ATM’sinde 8 Haziran Pazartesi günü meydana geldi. Olayda cihazın kasa bölümünü açan şüpheli ATM'de bulunan 500 bin lira parayı alarak kaçtı. ATM makinesinin arıza sinyali vermesi üzerine olay yerine gelen bakım ekipleri hırsızlığı fark ederek polise ihbarda bulundu.

ŞÜPHELİYİ ATM'NİN GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis hırsızlık anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde yapılan incelemede yüzünü maskeyle kapatan bir kişinin rahatlıkla ATM cihazını açtığı, şifreleri girerek paraları çaldığı görülüyor. Bunun üzerine şüpheli, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkılarak takibe alındı. Şüphelinin bir süre yürüdükten sonra bindiği otomobil tespit edildi. Polis ekipleri otomobilin plakasını ardından da şüphelinin kimliğini belirledi.

ATM kasasını boşalttı: 500 bin liralık vurgun Şüpheli şirketin eski çalışanı çıktı

HIRSIZ ATM'LERE PARA YÜKLEYEN ŞİRKETİN ESKİ ÇALIŞAN ÇIKTI

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Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli Suat G. olaydan 1 gün sonra Sultangazi’deki evine yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelinin evinde bir miktar para bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin ATM’lere para yükleyen şirkette çalıştığı, 1 ay önce işten ayrıldığı belirlendi.

Şüphelinin işten ayrılırken ATM’leri açmaya yarayan anahtarları yanına aldığı, ayrıca şifreleri öğrenerek alarmların çalmasını engellediği belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelinin poliste daha önceden 7 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#ATM Soygunu#Hırsızlık#Güvenlik Kamerası

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