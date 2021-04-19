Atlı ve dronlu denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği’ne bağlı atlı polisler, Üsküdar Meydanı’nda ve Salacak Sahili’nde devriye gezdi. Dört kişiden oluşan atlı polis ekibi, vatandaşları ve turistleri, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve maske takılması konusunda uyardı. Sahilde bulunan turistler atlı birliklerin fotoğrafını çekti. Devriye polis ekipleri ise turistlerin pasaport kontrollerini yaptı. Bakırköy sahilinde ise dronlu polisler işbaşındaydı. Sahil boyunca gökyüzünden tarama yapan dronlu polis gördüğü vatandaşları, yerdeki polis ekiplerine bildirerek kontrol yaptırdı.

TURİSTLERİN SAHİL KEYFİ

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs vaka haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında Antalya’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklarda sessizlik vardı. Yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkınca kısıtlamadan muaf turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti.









Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara