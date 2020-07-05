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Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05.07.2020 - 16:55,Son Güncelleme:

Atlı polislerden Taksim'de denetim

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Atlı polislerden Taksim'de denetim
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde denetim yapan atlı polisler vatandaşların ilgi odağı oldu. Devriye atan polisler sosyal mesafe kuralına uymayanları ve maske takmayanları uyarmayı da ihmal etmedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde 4 atlı polisle denetim yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bunun yanı sıra devriye atan atlı polisler vatandaşların ilgi odağı oldu.

Vatandaşlar telefonlarıyla atlı polislerin fotoğrafını çekerken o anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

Atlı Polis Grup Amirliği ekiplerinin İstanbul'un turistik noktalarında devriye görevlerini sürdüreceği öğrenildi.

Atlı polislerden Taksimde denetim

 

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