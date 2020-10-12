Atlı polislerden Aydos Ormanı’nda denetim
ATLI polis birlikleri Kartal’da Aydos Ormanlarında denetim yaptı. Denetimlerde piknik yapan vatandaşlar ateş yakmamaları konusunda uyarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri Aydos Ormanı’nda bugün denetim yaptı. Ekipler ormanda piknik yapmaya gelen vatandaşlara ateş ve mangal yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği atlı birliklerin gün içindeki denetimi sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru Güneş Abiş "Bugün Aydos Ormanı’ndayız. Vatandaşlarımıza sosyal mesafe kuralları ve orman yangınlara karşı ateş, mangal yakmamaları konusunda uyarıda bulunuyoruz. Denetimlerimiz orman içerisinde gün boyu devam edecektir." dedi.
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