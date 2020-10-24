Atlı polisler Çavuşbaşı Ormanı'nda denetim yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Beykoz Çavuşbaşı Ormanı'nda denetim yaptı. Polisler, piknik yapan vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları; ateş, mangal veya semaver yakmamaları konusunda uyardı. "Aybar", "Ödül" ve "İrem" isimli atlarla devriye görevi yapan polislerin denetimi, gün boyunca devam edecek.