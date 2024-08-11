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Atlı Köşk’ün yılan hikâyesi

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#Hacı Ömer Sabancı#İhsan Sabancı#Nevin Tenik
Atlı Köşk’ün yılan hikâyesi
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 07:00

SABANCI Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı’nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldiğini iddia eden Sevilay Sabancı Çınar, 19 yıl önce Sabancı Ailesi’ne dava açmıştı. Yargılama sonunda Sevilay Sabancı Çınar’ın, dedesi Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğu kesinleşmişti.

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Sevilay Sabancı Çınar, Atlı Köşk üzerindeki 1/48 oranındaki payı, 24 Temmuz 2024’te, 31 milyon 250 bin liradan satışa açılmıştı. Hisseye 183 kez teklif verilmişti. 31 Temmuz’da, Çınar’ın azlettiği eski avukatı Haldun Hulki Gürcan, 200 milyon lira teklifle açık artırmayı kazanmıştı. Atlı Köşk’ün hissesini satın alan Av. Gürcan’ın, 200 milyon lirayı 7 gün içerisinde ödemesinin ardından satışın tescillenmiş olacağı açıklanmıştı.

PARAYI YATIRMADI

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, en yüksek teklif veren avukat Gürcan’ın belirlenen süre içerisinde 200 milyon lirayı yatırmadığı gerekçesiyle Atlı Köşk’ün ihalesinin iptaline karar verdi. Sevilay Sabancı Çınar’ın, Atlı Köşk’teki hissesinin ihalesi, ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacak.

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#Hacı Ömer Sabancı#İhsan Sabancı#Nevin Tenik

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