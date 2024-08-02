Atlı Köşk’teki hissesini 200 milyon TL’ye sattı

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SABANCI Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı’nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldiğini iddia eden Sevilay Sabancı Çınar, 19 yıl önce Sabancı Ailesi’ne dava açmıştı. Yargılama sonunda Sevilay Sabancı Çınar’ın dedesi Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğu kesinleşmişti. Yargıtay kararına göre dedesi Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğu kesinleşmesine rağmen Sabancı Ailesi’nin 5 yıldır hakkını vermediğini öne süren Sevilay Sabancı Çınar, bu kez aileye ve Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne dava açmış ve bu davayı kazanmıştı. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalıların Sevilay Sabancı Çınar’a, 5 milyon 533 bin lira tazminat ödemesine hükmetmiş ancak Atlı Köşk için tapu iptali ve tescili, intifa (kullanım) hakkı ve ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davalarını ise reddetmişti.

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Çınar, karara itiraz etmiş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) de talebi haklı bularak Atlı Köşk’ün tapusunun iptaline, Atlı Köşk’ün Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. adına olan tapu kaydının 1/48 hissesi ile Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü lehine olan intifa hakkının iptaline karar vermişti.

Atlı Köşk üzerindeki 1/48 oranındaki payın, 17 Nisan 2023’te hükmen hak sahibi olduğunu ve tapusunu aldığını iddia eden Sevilay Sabancı Çınar, bu defa köşkün açık artırım ile satışı için mahkemeye başvurdu.

1951’de Hacı Ömer Sabancı tarafından satın alınan Atlı Köşk, çok uzun yıllar Sabancı ailesinin evi konumundaydı.

HİSSESİNİ İNTERNETTEN SATAMADI

Sevilay Sabancı Çınar, ‘ortaklığın giderilmesi’ davası devam ederken bu kez, Atlı Köşk’te payına düşen hissenin satışı için İcra Müdürlüğü’ne başvurdu. Başvuru kabul edilince Sevilay Sabancı Çınar, sahibinden.com isimli internet sitesi üzerinden Atlı Köşk’te payına düşen hisseyi satışa çıkardı. Hissesini internet üzerinden satamayan Çınar, bu defa İstanbul Gayrimenkul İcra Dairesi’ne başvurarak hissesini satışa çıkardı.

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Çınar’ın payına düşen 1/48 hissesi, 24 Temmuz 2024’te, 31 milyon 250 bin liradan satışa açıldı. Hisseye 183 kez teklif verildi. 31 Temmuz’da, Çınar’ın azlettiği eski avukatı Haldun Hulki Gürcan, 200 milyon lira teklif verdi. Teklifin kabul edilmesinin ardından Çınar’ın Atlı Köşk’te payına düşen hissesi satışla sonuçlandı. Av. Gürcan’ın, 200 milyon lirayı 7 gün içerisinde ödemesinin ardından satışın tescillenmiş olacağı açıklandı.

Sevilay Sabancı Çınar’ın şu anki avukatı M. Çağrı Bağatur, satışın gerçekleştiğini doğruladı.

ÖNCELİKLİ ALICI KONUMUNDAYDI

- ATLI Köşk’ün 1/48 hissesini satın alan isim Sevilay Sabancı Çınar’ın eski avukatı Haldun Hulki Gürcan Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bir dönem Sevilay Sabancı Çınar’ın avukatlığını yaptım. Sevilay Hanım daha sonra beni azlederek başka bir avukatla anlaştı. Ben de kendisinden avukatlık ücretimi alamayınca iş ve ücret sözleşmemi icraya koydum. Atlı Köşk’te Sevilay Hanım’ın payına düşen 1/48 hisseye haciz koydurdum ve satışa iştirak ettim. Satışa girdim ve Atlı Köşk’ü 200 milyon liraya satın aldım. Avukatlık ücretim sözleşmeye dayandığı ve öncelikli alacaklı olduğum için, başkasıyla bir paylaşma olmadan ücretimi tahsil etmeye çalışıyorum. Kesin olarak hisse ihaleyle mülkiyet şahsıma geçmiştir. İcra Müdürlüğü’ne 7 gün içerisinde 200 milyon lirayı ödeyip hissemi alacağım.”

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Haldun Hulki Gürcan