Atlı Köşk Yargıtay’ı bekliyor

Haberin Devamı

Sabancı Holding’in kurucusu merhum Hacı Ömer Sabancı’nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı’nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldiğini iddia eden Sevilay Sabancı Çınar, miras davası açıp kazanmıştı. Mahkeme ve ardından İstinaf, halen müze olarak kullanılan Atlı Köşk’ün 48’de 1 payının Sevilay Sabancı Çınar adına tescil edilmesine karar verdi. Sabancı Ailesi’nin avukatları bu kararı Yargıtay’a taşıdı.

MÜZE OLMAYA DEVAM EDECEK

Sevilay Sabancı Çınar’ın avukatının yaptığı “Atlı Köşk müze olarak kullanılamaz” açıklamasına karşı çıkan Sabancı Ailesi’nin avukatları, dün yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Davacının müze kullanımına ilişkin haksız talepleri Mahkeme tarafından kabul görmemiş, müze kullanımını sınırlandıracak bir karar verilmemiştir. Atlı Köşk’ün gerek mülkiyet durumu gerekse Müze vasfı varlığını sürdürmektedir” denildi. Açıklamada, mahkeme ve istinaf kararının Yargıtay’a taşındığı, bu nedenle de kesinleşmediği belirtildi.