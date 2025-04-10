Atlı Köşk satışa çıkıyor

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Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı’nın, Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldiğini iddia eden Sevilay Sabancı Çınar, 21 yıl önce Sabancı Ailesi’ne dava açmıştı. Adana Sulh Hukuk Mahkemesi, Sabancı Ailesi’ne mirasçı olarak en son Sevilay Sabancı Çınar’ı eklemişti. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 7 yıl önceki kararı ile Sevilay Sabancı Çınar’ın Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğu kesinleşmişti. Yargıtay kararına göre dedesi Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğu kesinleşmesine rağmen Sabancı Ailesi’nin 5 yıldır hakkını vermediğini öne süren Sevilay Sabancı Çınar, 21 aile üyesi ve Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne açtığı davayı kazanmıştı.

Sevilay Sabancı Çınar açtığı davalarda, Atlı Köşk’ün tapusunu iptal ettirmişti. Atlı Köşk’ün Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ adına olan tapu kaydının 1/48 hissesinin iptaline karar veren İstinaf Mahkemesi, Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü lehine olan intifa hakkının iptaline de karar vermişti.

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Atlı Köşk üzerindeki 1/48 oranındaki paya 17 Nisan 2023’te hükmen hak sahibi olduğunu ve tapusunu aldığını iddia eden Sevilay Sabancı Çınar, bu defa köşkün satışı için mahkemeye başvurdu.

MAHKEME KARARINI VERDİ

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde iki yıldır görülen davada karar açıklandı. Sevilay Sabancı Çınar’ın davasını kabul eden mahkeme, Atlı Köşk üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verdi. Atlı Köşk’ün umuma açık müzayede (açık artırım) usulüyle satışının yapılmasına hükmeden mahkeme, satış bedelinin tapu kaydındaki hisselere göre kayıt sahiplerine verilmesine karar verdi.

‘İHALE HERKESE AÇIK OLACAK’

Dava süreciyle ilgili Hürriyet’e konuşan Sevilay Sabancı Çınar’ın avukatı M. Çağrı Bağatur, “Atlı Köşk ve diğer yapıların güncel değeri 2 milyar 873 milyon 721 bin 693 lira olarak tespit edilmiştir. Bu kararın anlamı, Atlı Köşk’ün herkese açık bir ihalede satılması ile ortaklık giderilecektir” dedi.

Türkiye’de konut alma hakkına sahip herkes bu ihaleye katılma hakkına sahip. Sabacı Ailesi’ne satışta bir öncelik tanınması için tapuda şerh konması gerekiyor ya da kararda belirtilmesi gerekiyor. Eğer kararda belirtilmemişse Sabancı ailesi de diğerleri ile eşit haklarla açık artırmaya katılacak. Tapuda bu konuya ilişkin bir şerh olmadığı, mahkeme kararında da satışta Sabancı Ailesi’ne bir öncelik tanınacağına dair bir hüküm olmadığı öğrenildi.