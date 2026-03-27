Atlas’ın katiline 21 yıl istendi

İstanbul Güngören’de, 14 Ocak’ta iki grup gencin arasında ‘yan bakma’ nedeniyle çıkan kavgada, 14 yaşındaki E.Ç., 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı göğsünden ve karnından sustalı bıçakla bıçaklayarak öldürdü. E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık hazırladığı 9 sayfalık iddianamede olayın tüm görgü tanıklarının ifadelerine yer verdi.

KARDEŞİ DE YANINDAYDI

İddianamede, olay anında ağabeyinin yanında bulunan D. Çağlayan’ın ifadesine yer verildi. D. Çağlayan, arkadaşlarıyla kafeye gittiklerini, ağabeyi Atlas’ın daha sonra yanlarına geldiğini, içeri girdikleri andan beri E.Ç.’nin ve yanındaki şahısların kendilerine baktığını söyledi. D. Çağlayan ifadesinin devamında daha önceden bu şahısları tanımadıklarını, bu kişilerin masadan kalkıp kasaya doğru geldikleri sırada E.Ç.’nin yanındaki kısa boylu esmer bir çocuğun, Yusuf O.’ya "Ne bakıyorsun?" dediğini, E.Ç.’nin araya girerek “Senin gücün küçük çocuğa mı yetiyor, ne bakıyorsun” ve “Dışarı gelin” dediğini anlattı. D. Çağlayan, E.Ç. ve arkadaşları dışarı çıktıktan sonra arkalarından Yusuf’un daha sonra da Atlas’ın çıktığını, kendisi dışarı çıktığında Yusuf ve Osman’la karşı tarafın tartıştığını söyledi. E.Ç. isimli kişinin kendilerine “Sizi öldürürüm, hepinizi deşerim" dediğini belirtti. D. Çağlayan, bıçağı görünce kendilerine bir şey yapmasın diye şahsı ittiklerini, Atlas'ın da bu sırada çocuğu bir kere ittiğini, bunun üzerine E.Ç.’nin çıkardığı bıçağı Atlas'ın göğüs bölgesine doğru sapladığını ifade etti. D.Çağlayan ağabeyini öldüren E.Ç.’den şikâyetçi olduğunu beyan etti.

‘SÜREKLİ KAVGA EDELİM DİYORDU’

Olay anında E.Ç.’nin yanında bulunan çocukluk arkadaşı Ada Hotiç, kafeye gittikten daha sonra Atlas ve arkadaşlarının geldiğini, E.Ç.’nin sürekli "Niye bakıyorlar kavga edelim" dediğini, Atlas ve arkadaşlarının kendilerine hiç bakmadığını, telefonla oynadıklarını belirtti. E.Ç’nin ısrarla "Kavga edelim" demesi üzerine kavga çıkacağını anlayarak kafeden kalkmak istediğini anlattı.

İddianamede Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapora değinildi. Raporda 13 Nisan 2011 doğumlu suça sürüklenen çocuk (SSÇ) E.Ç.’nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu bildirildi. Dosya kapsamında E.Ç.’nin kastının öldürme olduğu ifade edildi.

İddianamede suç tarihinde 14 yaşında olan E.Ç. hakkında ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan 15 yıl, ‘zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçundan 6 yıl 1 ay, ‘6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ suçundan da 6 aya kadar olmak üzere toplam 21 yıl 7 ay hapis cezası istendi.

YA YAŞI 18’DEN BÜYÜK OLSAYDI

- Türk Ceza Kanunu’nda 18 yaşından küçük bir çocuğu öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. E.Ç., 14 yaşında olduğu için, TCK’nın 31/2 maddesi olan yaş küçüklüğü nedeniyle istenen ceza 15 yıla indirilmiş, diğer iki suçtan istenen cezalar ise yarıya düşürülmüştür. E.Ç. eğer bu suçları işlediğinde yaşı 18’den büyük olsaydı hakkında çocuk öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, silahla tehdit suçundan 12 yıl 2 ay, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan da 1 yıla kadar hapsi istenecekti.