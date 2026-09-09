Atlas’ın katiline 19 yıl hapis cezası

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İstanbul Güngören’de, 14 Ocak 2026’da iki grup gencin arasında ‘yan bakma’ nedeniyle çıkan kavgada, olay tarihinde 14 yaşında olan E.Ç., 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı göğsünden ve karnından sustalı bıçakla yaralamıştı. Çağlayan hayatını kaybederken, E.Ç. tutuklanmıştı. E.Ç. hakkında, suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle yasa gereği ‘çocuğu öldürme’, ‘silahla tehdit’, ‘sustalı bıçak taşıma’ suçundan toplam 21 yıl 7 ay hapis cezası istenmişti.

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Bakırköy 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu yargılanan E.Ç. ile öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesi, taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan E.Ç.’nin “Pişmanın, böyle olmasını istemezdim” dediği öğrenildi.

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‘HÂLÂ BUNLARA ÇOCUK DİYORLAR’

Mahkeme heyeti, E.Ç.’yi ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, E.Ç.’nin suç tarihinde 15 yaşından küçük olduğunu hatırlatarak, suça sürüklenen çocuklara ilişkin 17 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren 7593 sayılı Kanun yerine, suç tarihinde yürürlükte olan ve suç işleyen çocuklarda yaş küçüklüğünü düzenleyen TCK 31/2 maddesini dikkate alarak cezasını 14 yıl 9 aya indirdi. Heyet, silahlı tehdit’ suçundan 3 yıl 9 ay ve ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. E.Ç.’ye verilen cezada daha sonra suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığı belirtilerek takdir indirimi uygulanmadı.

Duruşma sonrası adliye önünde ağlayarak açıklama yapan Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü karara tepki göstererek, özetle şunları söyledi: “Biz cezada indirim istemiyoruz, dedik. İndirim yaptılar. Adalete bir kez daha güvenelim mi, bilmiyorum. Hâlâ bunlara çocuk diyorlar. Bizim çocuklar toprak altında yatıyor. Silahtan, uyuşturucudan, torbacılıktan her şeyden bahsedene çocuk diyorlar. Diğer azmettiricilerle alakalı savcılık soruşturma açacak. Bir kez daha yıkıldım. Bir kez daha parçalandım burada, Allah’tan başka güvenilecek hiç kimsemiz kalmadı. Onun adaletine güveniyorum.”