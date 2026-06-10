Atlas’ın katili hâkim karşısında

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Bakırköy 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada sanık E.Ç. jandarma ekipleri tarafından duruşmaya getirildi. Kapalı görülen duruşmaya basın mensupları ve izleyici alınmadı.

‘GÖZLERİMİN İÇİNE BAKTI’

Sanık E.Ç., ilk kez çıktığı hâkim karşısında savunmasını yaptı. Sanık savunmasının ardından duruşma tanık beyanları ile devam etti. Bu sırada Atlas Çağlayan’ın annesi ve teyzeleri ile sanığın ailesi arasında tartışma çıktı. Atlas’ın teyzesi sanığın annesine “Doğurmakla olmuyor, sahip çıkın” diyerek tepki gösterdi. Mahkeme heyeti tartışmanın ardından anne Gülhan Ünlü ve teyzelerinin salondan çıkarılmasına karar verdi. Duruşmaya da ara verildi.

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Anne Gülhan Ünlü ara sırasında gazetecilere “Katil salona girerken çok cesur bir şekilde yüzüme baktı, gözlerime baktı. Çok cesurca işlemiş cinayet” dedi. Aranın ardından savcı verdiği mütalaada E.Ç.’nin ‘çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘zincirleme şekilde silahla tehdit’ ve ‘6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ suçundan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis talep etti. Mahkeme, duruşmayı 8 Eylül’e erteledi.

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Mahkemenin ardından açıklamalarda bulunan anne Gülhan Ünlü, “İddialarda ne konuştuysak, 5 aydır ne için çabaladıysak hiçbiri duyulmamış. Kamera görüntülerinin bir sonraki duruşmada canlı bir şekilde ekranda gösterilmesini istedim. Bu talebim de reddedildi. Onun dışında zaten bir tanesinin hasta olduğu iddia edildi. Bir tanesi zaten 12 yaşında. Ada’nın parmak izinin çıkmamasına kendisi de çok şaşırdı. Hepsi içeride birbirini sattı diyeyim, öyle söyleyeyim” dedi.