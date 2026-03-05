Atlas’ın ailesini tehdit eden şüpheliye hapis talebi

Haberin Devamı

Güngören Emel Sokak'ta, 14 Ocak 2026’da saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre bir kafe önünde arkadaşlarıyla buluşan Atlas Çağlayan, kendisine yan baktığını söyleyip üzerine yürüyen Efe Çekli ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu daha önceden tanımadığı Çekli tarafından sustalı bıçakla göğsünden bıçaklanan Çağlayan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Çekli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü’nün tehdit mesajları aldığını dile getirmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

TOPLAM 19 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit ettiği gerekçesi ile gözaltına alıp tutuklanan şüpheli Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kazıcı’nın müşteki Gülhan Ünlü’ye yönelik ‘gece vakti yağmaya teşebbüs’ ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçlarından toplam 2 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya, müştekiler Gülhan Ünlü, Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas Çağlayan, Doruk Çağlayan, Ayaz Çağlayan ve Arden Çağlayan’a yönelik ise ‘zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirme’ suçundan 2,5 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

19.00’DAN SONRA ATILAN MESAJLAR SUÇU NİTELİKLİ HALE SOKTU

İddianamede, 29 Ocak 2026’da saat 19.52 sıralarında bir numaradan "WhatsApp" üzerinden kendisini Muhammed Hüseyin Yıldırım olarak tanıtan şahsın müşteki Gülhan Ünlü'ye tehdit içerikli mesajlar attığı, müştekinin evine birden fazla yemek siparişi verildiği ve 112 hattına asılsız ihbarda bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede, şüphelinin müşteki Gülhan Ünlü’den para istemek amacıyla 19.51 ve 21.31 saatlerinde mesaj gönderdiği, bu saatlerin gece vakti kapsamında kaldığı, mesajlar arasındaki sürenin kısa olması nedeniyle eylemin bir bütün halinde tek fiil olarak değerlendirildiği kaydedildi. Şüphelinin bu eyleminin ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçu kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

“ÜNLÜ OLMAK İÇİN RÖPORTAJ VERDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM”

İddianamede, şüpheli Muhammed Yusuf Kazıcı’nın soruşturma aşamasında verdiği ifade de yer aldı. Kazıcı, ifadesinde çok sayıda fazla takma isimle birden fazla "Telegram" kanalına üye olduğu söyledi. Bir telefon hattıyla, kanalı ve hesabı açtığını, yemek siparişi verilen uygulamalara üye olduğunu anlattı. Kendisini Muhammed Hüseyin Yıldırım olarak tanıtarak müşteki Gülhan Ünlü'ye tehdit ve hakaret içeren mesajları attığını belirten Kazıcı, “Atlas Çağlayan’ın annesinin ünlü olmak için röportaj verdiğini düşündüğümden tehdit mesajı attım. Evine yemek siparişleri oluşturdum. Adresleri Telegram üzerinden buldum” dedi.