Atlas’ın ailesini tehdit eden sanığa 19 yıl hapis istemi

Oğuzhan Uysal
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 07:00

Güngören’de öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajları gönderen Muhammet Yusuf Kazıcı’nın yargılandığı davanın ilk duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı.

Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık Kazıcı, Atlas Çağlayan’ı tanımadığını ve sosyal medyada gördüğü anne Gülhan Ünlü’ye ‘bir anlık cahillikle’ mesaj attığını söyledi. Sanık ayrıca, ailenin iletişim bilgilerini Telegram üzerinden bulduğunu, 112’ye asılsız ihbarlar yaparak ve kapıda ödeme yöntemiyle adreslerine yemek siparişi vererek aileyi rahatsız ettiğini kabul ederek pişman olduğunu söyledi.

​Cumhuriyet savcısı mütalaasında; sanığın ‘gece vakti yağmaya teşebbüs’, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ ve ‘kişisel verileri ele geçirme’ suçlarından toplam 5 yıl 3 aydan 19 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.   

14 Ocak 2026’da ‘yan bakma’ tartışması nedeniyle çıkan kavgada 14 yaşındaki E.Ç., 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı sustalı bıçakla öldürmüştü.

 

