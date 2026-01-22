Atlas olayı münferit değil

Haberin Devamı

Komisyon Başkanı Pervin Tuba Durgut, Atlas Çağlayan’ın katledilmesinin münferit bir olay olmadığını belirterek “‘Suça sürüklenen çocuk’ kavramına suçun mahiyetini yok sayan tek tip bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Vahşet içeren, organize, dijital mecralar üzerinden planlanan ve süreklilik arz eden suçlarla korumasızlık, ihmal ya da yönlendirilme sonucu ortaya çıkan fiilleri aynı hukuki kategoride değerlendirmek ne çocuğu ne de toplumu korur. Atlas Çağlayan’ın hayatını yitirdiği bu hadise, münferit bir vaka olarak değerlendirilemez” dedi.

Komisyona sunum yapan İstanbul Ataşehir Emniyet Müdürü Abdülkadir Bilen de, “Yargılama usulünün değiştirilmesi, belli bir süre internet erişiminin engellenmesi, özellikle 18 yaşından küçüklerin kullandığı telefon numaraları ile ilgili tedbirler alınabilir” diye konuştu. Öte yandan Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla Antalya’da gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.