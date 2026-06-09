Son dakika: Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı... İşte istenen ceza

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GÜNGÖREN'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması saat 10.40 sıralarında başladı. İlk kez hakim karşısına çıkan 14 yaşındaki E.Ç savunmasını yaptı. Duruşmada çıkan gerginliğin ardından salondan çıkarılan Atlas Çağlayan'ın teyzesi sanığın annesine 'Doğurmakla olmuyor, sahip çıkın' diyerek tepki gösterdi. Duruşmada mütalaa açıklandı. Savcı, sanık E.Ç. hakkında ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ ve ‘Zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etti.

Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. 14 yaşındaki E.Ç. ilk kez hakim karşısına çıktı. Adliye binası içerisinde bulunan konferans salonunda görülen duruşma saat 10.40 sıralarında başladı. Duruşmaya, Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, babası Cüneyt Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 şikayetçi, 4 mağdur ve taraf avukatları katıldı. Çok sayıda kişi ve Atlas Çağlayan'ın okul arkadaşları da adliyeye gelerek ailesine destek verdi.

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ATLAS’IN TEYZELERİNDEN SANIĞIN AİLESİNE TEPKİ

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Sanık E.Ç., ilk kez çıktığı hakim karşısında savunmasını yaptı. Sanık savunmasının ardından duruşma tanık beyanları ile devam etti. Bu sırada Atlas Çağlayan'ın annesi ve teyzeleri ile sanığın ailesi arasında tartışma çıktı. Atlas'ın teyzesi bu tartışma sırasında sanığın annesine 'Doğurmakla olmuyor, sahip çıkın' diyerek tepki gösterdi. Mahkeme heyeti tartışmanın ardından anne Gülhan Gül ve teyzelerini salondan çıkarılmasını istedi.

'KENDİ YAPTIĞI HER ŞEYİ İNKAR EDİYOR'

Ara kararının ardından adliye dışarısında destek için bekleyenlerin yanına giden anne Gülhan Ünlü, "Katil nümüzden geçti. Geçerken, ilk giriş anında yüzüme baktı, gözlerime baktı. Orada zaten ufak bir arbede yaşandı. Yani çok cesur. Çok cesurca işlemiş zaten. Çok bilinçli yapmış. Yaptığını tamamen 'Ben yaptım ama hiçbir sebebe dayayamıyorum.' diyor. Yani bunun bir sebebini soruyoruz, 'Neden?' diye soruyoruz. Bir sebebi yok. Ona göre, o zaten o gün onun için yola çıkmış. Her şeyi inkar ediyor. Cep telefonunda sevgilisiyle ilgili olan konuşmalarında başkası için zaten tehditlerde bulunuyor. Kendi yaptığı her şeyi inkar ediyor. O gün içerisinde 4 civarında başkasından silah istemiş. Aslında o günkü eylemi zaten net" dedi.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Ocak'ta, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışma sırasında suça sürüklenen çocuk E.Ç'nin, maktul Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladığı ve Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor. Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, E.Ç'nin 'kasten öldürme', 'silahla tehdit' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' suçları yönünden işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu iddianamede kaydediliyor. İddianamede, Atlas Çağlayan'ın ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisiyle birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği aktarılıyor. Çağlayan'ın telefonunda yapılan incelemede E.Ç. ile daha önceden tanıştığına ve husumetlerinin bulunduğuna dair herhangi bir delilin bulunmadığına dikkati çekilen iddianamede, E.Ç'nin telefonunda elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve çakı fotoğrafının bulunduğu vurgulanıyor. Olay tarihinde 18 yaşını doldurmamış Atlas Çağlayan'ın Türk Ceza Kanunu kapsamında çocuk sayılması gerektiği değerlendirilen iddianamede, 'kasten öldürme suçunun çocuğa karşı işlenmesinin' nitelikli hal teşkil ettiği belirtildi. E.Ç'nin elverişli nitelikte bulunan bıçakla çocuk sayılan Çağlayan'ın hayati bölgeleri olan göğsüne ve kalbinin alt kısmına 3 kez vurup, ölümüne neden olma eylemi nedeniyle "nitelikli kasten öldürme" suçu kapsamında kaldığına işaret edilen iddianamede, E.Ç'nin olayda kullandığı bıçağın "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçu kapsamında olduğu anlatılıyor.

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21 YIL HAPİS TALEBİ

Duruşmada, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Sanık E.Ç. (16) hakkında ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ ve ‘Zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etti.