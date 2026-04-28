Atlas Çağlayan'ın ölümü yürekleri dağlamıştı…. Katilin babasına dava açıldı

Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin çocuk sanık E.Ç.'nin babası Yusuf Ç. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kamu davasının ardından iddianame hazırlandı.

BIÇAĞIN SANIĞIN BABASINA AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İddianamede tanık ifadesinde, Atlas Çağlayan cinayetinde sanık E.Ç.'nin olayda kullandığı üzerinde 'Browning' ibaresi bulunan bıçağın baba Yusuf Ç.'ye ait olduğu öne sürüldü. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nın raporunda ise bıçağın 6136 sayılı yasa kapsamında olduğu tespit edildi.

Sanık Yusuf Ç. savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirtirken, sanığın suç tarihinde cezaevinde olduğunu, bıçağın kendisine ait olmadığını ve olayla ilgili bilgisinin bulunmadığını ifade etti. Yusuf Ç. hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

OLAY HAKKINDA

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.