Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden iki kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Atlas Çağlayan#Tehdit#Bıçaklı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 15:33

İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehditte bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sanal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü dün tutuklanmıştı. Diğer 3 şüpheliden 2'si Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece bugün tutuklandı 

OLAY

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

 

