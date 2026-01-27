×
Gündem Haberleri

Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 5 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla 5 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen Atlas Çağlayan'ın aile bireylerini, olay sonrasında telefon aracılığıyla gönderilen mesajlarla tehdit ettiği saptanan 5 şüphelinin tutuklandığı, 1 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, F.K'nin (31) ise Şanlıurfa'da gözaltına alındığı kaydedildi.

OLAY

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, hastaneye kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanmıştı.

Provokatif paylaşım yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 8 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T, S.T. ile bir şüpheli tutuklanmış, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

