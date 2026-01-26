Atlas Çağlayan'ın ailesi için koruma talebi

Haberin Devamı

Güngören'de göğsünden bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi ve babası Bakırköy Adalet Sarayı'na gitti. Aile Örgütlü Suçlar Bürosu'nda kasten öldürme ve tehditten suç duyurusunda bulundu.

Savcı, Atlas’ın anne, baba ve kardeşine yönelik olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen her iki soruşturma kapsamında Aile Mahkemesi’nden koruma tedbirleri talep etti. Aile adliyeden ayrıldı.

OLAY

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Haberin Devamı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanmıştı.

Provokatif paylaşım yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 8 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T, S.T. ile bir şüpheli tutuklanmış, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.