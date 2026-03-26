Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı

#Atlas Çağlayan#Cinayet#İddianame
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 10:38

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Güngören'de çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren E.Ç. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından iddianame düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 14 Ocak'ta İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiği menfur olaya ilişkin soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, suça sürüklenen çocuk E.Ç'nin, maktul Atlas Çağlayan'ı kesici-delici alet kullanmak suretiyle göğüs bölgesinden yaraladığı, Adli Tıp Kurumunun otopsi raporuna göre, maktul Atlas Çağlayan'ın ölümünün, bu eyleme bağlı, kot kesisi ve iç organ yaralanması sonucu gelişen iç kanama nedeniyle meydana geldiği belirlenmiştir." bilgileri verildi. 

İLGİLİ HABERGüngörende yan baktın dehşeti 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldüGüngören'de 'yan baktın' dehşeti! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldüHaberi görüntüle

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda, 13 Nisan 2011 doğumlu E.Ç'nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince geliştiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, olayda kullanılan ve şüpheliye ait olduğu tespit edilen bıçağın 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Olay anına ilişkin kamera görüntülerinin dosya içine alındığı belirtilen açıklamada, "Soruşturma kapsamında dinlenen tanıkların beyanlarına göre, suça sürüklenen çocuğun, maktule yönelik bıçaklı saldırısının yanı sıra olay yerinde bulunan D.Ç, Y.O.O, R.O. ve T.U.A. isimli çocuklara da bıçak doğrultmak suretiyle silahla tehditte bulunduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, tutuklu bulunan suça sürüklenen çocuk E.Ç. hakkında, 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ve 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenlenerek, Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

