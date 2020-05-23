"Atları ateş bastı" dediler... Cezadan kurtulamadılar!

Darıca ilçesine bağlı Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerindeki halk plajında atlarını koşturan 5 ciritçiyi fark eden polis, ciritçileri sokağxa çıkma kısıtlamasına uymamaları nedeniyle müdahalede bulundu. Polisin ceza yazacağını öğrenen bir ciritçi, atlardan birisinin ateşinin çıkması üzerine sahile gelerek atları denize soktuklarını söyledi. Bu durumu mazeret olarak kabul edemeyeceklerini belirten polis, diğer atların neden sahilde olduğunu sordu. Polis, 5 ciritçiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaları nedeniyle 3 bin 150’şer TL ceza kesti. Ciritçiler cezanın kesilmesinin ardından atlarını alarak ahırlarına götürdü.