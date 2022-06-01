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Mardinli Marilyn Monroe 'atlara eziyet yapılıyor' dedi, dehşeti yaşadı

#Mardin#Şiddet#Turist
Mardinli Marilyn Monroe atlara eziyet yapılıyor dedi, dehşeti yaşadı

Mardin'de, ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan Melek Karahan'a, yasaklanmasına rağmen turistlerin bindirildiği ve eziyet edilen atlarla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle iş yerine gelen at sahibi Ş.E. tarafından tokat atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Karahan, "İnsanları atlara bindirip harçlıklarını kazanmaya çalışan gençler var. Atları gezdirmemelerini söylüyorum. Çünkü merdivenler kırık, atlar ayakları kayıp düşebiliyorlar. Saldırıya uğrayacağımı bilmiyordum. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

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Melek Karahan, bir süre önce kentte belediye tarafından yasaklanan ama hala turistlerin bindirilip gezdirildiği ve atlara eziyet edildiği gerekçesiyle sosyal medyada paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından iş yerine gelen ve at sahibi olduğu iddia edilen Ş.E., Karahan'a, "Bu atçılarla niye bu kadar uğraşıyorsunuz. Ben buraya gelmişim beni dinleyeceksin. O paylaştığın kişi benim yeğenim" dedi. Karahan da senin yeğenin terbiyesiz deyince Ş.E. de, "Sen ondan daha terbiyesizsin" dedi. Tartışma büyüyünce Ş.E., Karahan'a tokat attı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Karahan darp raporu alıp şikayetçi oldu.

Mardinli Marilyn Monroe atlara eziyet yapılıyor dedi, dehşeti yaşadı

'AYAKLARI KAYIP DÜŞEBİLİYORLAR'

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Yaşadığı olayı anlatan Melek Karahan, "İnsanları atlara bindirip harçlıklarını kazanmaya çalışan gençler var. Atları gezdirmemelerini söylüyorum. Çünkü merdivenler kırık, atlar ayakları kayıp düşebiliyorlar. Zarar görebiliyorlar.

Mardinli Marilyn Monroe atlara eziyet yapılıyor dedi, dehşeti yaşadı

Gezdirmeyin, sadece binsinler, insinler ücretinizi yine alırsınız dedim. Zabıtalar, bana atları gördüğüm yerde video çekmemi ve kendilerine atmamı, hemen aldıracaklarını söylediler. Ben de gördüğüm atların videosunu çektim, bir kısmını da sosyal medyada paylaştım. Daha sonra atçılardan biri iş yerime geldi. Kendisine kibar da davrandım.

Saldırıya uğrayacağımı bilmiyordum. Ne yapacağımı şaşırdım. Sonra kapıya olay büyümesin diye onun arkadaşlarından biri geldi" diye konuştu.

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#Mardin#Şiddet#Turist

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