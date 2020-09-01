Atlar pistte, şapkalar tribünde yarıştı... Veliefendi'de şıklık yarışı
At yarışlarının zirvesi kabul edilen ve bu yıl 94’üncüsü düzenlenen Gazi Koşusu, koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapıldı. Tribünde bulunan az sayıdaki at sahipleri ve aileleri, kıyafetleri ve şık şapkalarıyla İngilizlerin geleneksel Ascot yarışlarını andırdı.
Türk yarış atçılığının en önemli kilometre taşı olan ve 94 yıldır ara verilmeden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan Gazi Koşusu, pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez seyircisiz yapıldı. Veliefendi Hipodromu’nda seyircilerden yoksun yapılan yarış yine de pek çok güzelliğe sahne oldu. Pistte 15 safkan İngiliz atı şampiyon olabilmek için kıyasıya bir mücadele sergilerken, tribünde de şıklık ve zarafet yarışı vardı. Koşan atların sahipleri, eşleri ve kızlarından oluşan az sayıdaki seyirci topluluğu, salgına rağmen Gazi geleneğine uygun olarak birbirinden şık şapkalarla tribündeki yerlerini aldılar.
Gazi Koşusu’nu kazanan Call To Victory’nin sahibi Ayşegül Kurtel büyük bir gurur ve sevinci bir arada yaşarken, Upper Cut isimli tayın sahibi Ayşegül Aksoy ve kızı Tülin Aksoy ile Full Throttle’nin sahibi Hilal Yöney yarışta umduğunu bulamamanın burukluğunu yaşadılar. Tribünlere güzellik katan TJK TV spikerleri Esen Gök, Canan Aslan, Hilal Ergenekon ve Saba Naghsh ve konuklardan Nilgün Üçkaya da şık kıyafetleri ve şapkalarıyla beğeni topladılar.
Royal Ascot yarışı nedir?
Her yıl İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot at yarışlarına katılanlar, kıyafetleri ve birbirinden şık şapkalarıyla gündeme geliyor.Ayşegül Kurtel
Saba Naghsh ile Hilal Ergenekon
Esen Gök
Ayşegül Aksoy
Canan Aslan
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