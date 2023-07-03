Atlantik’te nefes kesen kurtarma

Haberin Devamı

Türk denizcilerin görevli olduğu ham petrol tankeri 24 Haziran Cumartesi günü Atlantik Okyanusu’nda Porto Riko açıklarında seyrederken, Amerikan Sahil Güvenliği’nden yardım çağrısı geldi. Mesajda, ‘Porto Riko’nun 200 mil kuzeyinde bir tekne acil durumda sürükleniyor, hareket kabiliyeti yok, arkasından fırtına geliyor, fırtınaya kapılırsa kurtarılamaz, en yakın gemi sizsiniz” deniliyordu. Bunun üzerine geminin kaptanı Necati Doğan ve ekibi, nefes kesen kurtarma operasyonu başlattı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kanarya Adaları’ndan denize açılan Fransız maceraperest Didier Bovard’ın içinde yer aldığı, pedal ile hareket eden özel yapım tekne, Türk denizcilerin 6 saatlik çabasıyla güverteye çekilerek, kurtarıldı. Gemide Türk denizcilerle poz veren Fransız’ın ilk isteği ise içecek oldu. 137 gün boyunca denizde olduğu öğrenilen Fransız Bovard, gemiden ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği ekipleriyle birlikte ayrıldı. Geminin kaptanı Necati Doğan yaşananları sosyal medya paylaşımlarıyla anlattı: “Bize tam bir koordinat verdiler gemiyi en hızlı şekilde o mevkiye götürüp o tekneyi kurtarmamızı istediler. Hemen gerekli prosedürü başlattık, gemiyi oraya en hızlı ulaşacak rotaya çevirdik. Yaklaşık 4 saatlik bir aramadan sonra, sadece parlayan bir ayna görüp ona yöneldik. Yol kesip tekneye iyice yaklaşıp, sancak taraftan vinçle almayı planladık. 200 metreye kadar halat atabilen fırlatma aparatını da alıp güverteye gittim. Islıkla adamı uyarıp, botun içine girmesini halat atarı fişekleyeceğimizi söyledik, o da bota kendini tamamen kapattı. Mümkün mertebe rüzgârdan etkilenmeyecek şekilde en uzağa fırlatıp 200 metrelik ince halatın bir kısmını 6 metrelik tekneye taktırmaya çalışacaktık, çok şükür becerebildik.”

Haberin Devamı

(ortada) Didier Bovard - (sağda) Necati Doğan

İLK CÜMLESİ ‘NO POWER’

Doğan kurtarma operasyonunu, “Adam halatı tuttu ve biz de tekneyi tutabilecek daha kalın bir halat gönderdik ama gemiyi yerinde tutmak zordu. Sonra plan değişti, botu ve bottaki adamı iskele taraf yani sol taraftan almak için vinci iskeleye çevirdik. Bir yandan 4 kişi adamın botunu iskele bordaya kontrollü bir şekilde çekiyorduk. Adam çok yorgun, bitkin görünüyordu. Adama hemen su, çikolata verdik kan şekeri yerine gelsin diye ve tansiyonunu ölçtük. Önce asitli içecek istedi, sonra ‘No Power’ (Gücüm yok) falan dedi, şekerli bir şeyler istedi” şeklinde anlattı.