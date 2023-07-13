Atina’yla yeni bir başlangıç

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30 dakika olarak planlanan görüşme bir saat sürdü. İki isim de Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir başlangıç yapılmasını kararlaştırdı. Görüşmede belirlenen ‘yol haritası’ kapsamında, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının, 7.5 yıl aradan sonra sonbaharda Selanik’te düzenlenmesi kararı alındı. Ayrıca, askeri heyetler arasındaki Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) görüşmeleri de 3.5 yıllık kesintinin ardından yeniden başlayacak. İletişim Başkanlığı ve Yunan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin iyi bir atmosferde gerçekleştiği belirtilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis’in, son aylarda ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arz etmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

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ANKARA AB KONUSUNDA SAMİMİ

Yunan gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başbakan Miçotakis, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk-Yunan ilişkilerini, depremler sonrasındaki olumlu zemin üzerinde inşa etmek istiyoruz. İlişkilerimize olumlu bir açıdan yaklaşmayı arzu ediyoruz. Yeni bir sayfa açabiliriz” diye konuştu. Türkiye’nin, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin gelişmesinden yana olduklarını vurgulayan Yunan Lider, Ankara’nın da bu konuda samimi bir niyet gösterdiğini belirtti. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye’nin Batı’ya yöneldiği izlenimi edindiğini kaydetti.

ERDOĞAN: DOSTLUĞUMUZ GÜÇLENECEK

- Yunanistan Başbakanı’yla görüşme konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın toplantısında da gündemdeydi. Erdoğan şunları söyledi: “Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs’a yönelik bu F-16’ların gelmesi... Bugün Miçotakis ile görüşme yaptık. Bizim düşman kazanma gibi bir derdimiz yok. Erdoğan’ın hedefi; düşmanları artırmak değil, dostları artırmaktır. Bugüne kadar da hep bunu yaptık. Bugünkü görüşmemiz de bu dostluğumuzu daha fazla perçinleyeceğiz, güçlendireceğiz, onun görüşmelerini yaptık. Bugünkü görüşme temellerinin yeniden atıldığı bir görüşme oldu. F-16’ların bu istikamette kullanılması diye bir şey söz konusu olamaz. Bugüne kadar olmadığı gibi.”

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AB YANITI: AĞZIN BAL YESİN

- Erdoğan basın toplantısında “AB üyelik sürecinin başlangıcı mı” diyen bir gazeteciye “Ağzın bal yesin. Aynen senin umutlandığın gibi biz de umutlanalım” yanıtını verdi.