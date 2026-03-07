×
Atina’yla Kerpe gerilimi

#YUNANİSTAN#Kerpe#Patriot Hava Savunma Sistemleri
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 07:00

YUNANİSTAN’ın “gayriaskeri statüdeki” adalarından biri olan Kerpe’ye Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırması ve bunun Ankara tarafından “oldubitti yaratma girişimi” olarak değerlendirilmesi Ankara-Atina hattında tansiyonu yükseltti.

İki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında karşılıklı açıklamalarla yaşanan restleşmenin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis’ten de Ankara’ya yanıt geldi. Yerapetritis, SKAI TV’ye verdiği röportajda Ankara’nın tutumunun “tutarlı” olduğunu söyledi ancak Türkiye’nin dile getirdiği iddiaların “asılsız” olduğunu öne sürdü.

TÜRKİYE’DEN SERT TEPKİ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise bir televizyon programında Kerpe Adası’na Patriot bataryalarının konuşlandırıldığını açıklamıştı. Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “Türkiye’yi revizyonizmle suçlayan bu çevrelerin uluslararası hukuk hilafına atacakları her adım yok hükmündedir” diye tepki göstermişti.

