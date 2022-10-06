Atina’ya: Yüzmeyi unutmayın

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Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı, dün düzenlenen törenle başladı. Hava Harp Okulu’ndaki törene Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile birlikte katıldı. Törende konuşan Bakan Akar, Yunanistan’la gerilime ilişkin şunları söyledi:

“Hiçbir şekilde ne arazide ne masada bizim geri adım atmamız, geri kalmamız söz konusu değil. Bir milimetre geri adım atmak yok, bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılıyor. Özellikle Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz bu konuda açık şekilde talimatlandırıldı. Bu konuda bizim anlayış göstermemiz, taviz vermemiz söz konusu değil. Arkalarında kim olursa olsun, ‘ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı’ ile gereği ne ise yapmakta kararlıyız.

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YANLIŞ YOLA GİRMEYİN

Barış, diyalog diyen biziz. İki senedir bekliyoruz, buyurun gelin. Beyhude bir takım silahlandırma gayretleri, sözde ittifaklarla, bazı ülkelerin istismarları, silah satma gayretinde olanların teşviki ile yanlış yollara girmeyin. Bu silahlanmanın size bir faydası yok. Bu silahlanma savunma için fazla, Türkiye için az. Bu ittifakların da bir faydası yok. Bunun örnekleri var, bir sıkıntı olduğunda kimse etrafında kalmıyor. Örnek: 1919-1922. Bazı ülkeler Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı vekil olarak kullanmaya çalıştılar. Anadolu’ya girdiler, 1922’de denize döküldüler. Tarihi okuyun, unutmayın. İlle de böyle bir şeyler düşünüyorsanız onun için de ‘Yüzmeyi unutmayın’ diyoruz.”

TARAF TUTUYORLAR

TÜRKİYE ve Yunanistan arasındaki sorunlarla ilgili üçüncü taraflara da seslenen Akar, şunları söyledi: “Yanlı, kendilerini soyutlayamadıkları, angaje oldukları için Yunanistan’ın yaptıklarını görmezden geliyor, taraf tutuyorlar. Biz de diyoruz ki Türkiye ve Yunanistan arasında bir problem çıkmasını istemiyorsanız, objektif kriterlerden vazgeçmeyin. Siz Yunanistan’ı orantısız olarak desteklerseniz bunun sonucu ağır olur. Sadece Yunanistan ve Türkiye için değil herkes için.”