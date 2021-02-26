Atina'ya torun tepkisi: Bari gidip naaşımızı alalım

Yunanistan’ın Halkidiki ilinin Nea Propontida (Yeni Bandırma) Belediyesi içinde yer alan, Osmanlı dönemindeki adıyla Gargara, Yunanca adıyla Simantra köyündeki spor salonu inşası sırasında Osmanlı mezarlığı bulundu. Buradaki 201 naaş, Türkiye’ye haber verilmeden depolara konuldu. Atina’ya, Osmanlı döneminde bu köyde yaşayan Türklerin torunlarından tepki geldi. Babaannesi ve dedesi de dahil ailesinin büyük bölümü Gargara köyünde yaşayan ve mübadele döneminde 130 aile ile birlikte Antalya’ya göç eden mimar Şeyda Güvenç Duran, yaşadıkları üzüntüyü Hürriyet’e anlattı: “Babaannem 6, dedem ise 17 yaşında Antalya’ya göç etmiş. Tabii o zamana kadar ailemizin tamamı bu köyde yaşamış. Haberi görünce belediye yetkilileri ile sosyal medyadan iletişime geçtim. Lozan Mübadilleri Vakfı ve Selanik Başkonsolosluğu’na mail attım. Türk makamları bana anında dönüş yaparak sürecin titizlikle takip edildiğini söyledi. Daha sonra da Dışişleri Bakanlığımız açıklama yaptı. Tabii yine de şaşkınız. Bu bölgede elbette kazı yapılabilir. Ancak kazı alanında Müslüman mezarlarına ulaşıldığı bilgisinin Türkiye’ye çok geç haber verilmesi büyük bir talihsizlik.

KEMİKLERİ RAHAT ETSİN

Babaannem, ‘Mezarlarımızı orada bıraktık’ derdi hep. Türk makamların devrede olması bizi elbette rahatlattı ama ilk aşamada çok endişe ettik. Sınırlar açık olsa hemen köye gidecektim. Halklar kardeş ancak Yunan hükümeti nezdinde ne yapılır şu anda bile bilmiyoruz. Bazı arkadaşlarımız ‘Gidelim naaşlarımızı alalım’ fikrini bile ortaya attı. Ama anlaşmaların buna izin vermeyeceğini biliyoruz. İzin vermezlerse mezarların aynı yerine olmasa da köye yeniden defnedilmesini ve oraya bir anıt yapılmasını istiyoruz. Bunu Batı Trakya Müftlüğü’ne, bölgedeki Türk milletvekillerine de yazdık. Gerekirse biz torunlar olarak orada yapılacak her tür çalışmaya maddi manevi destek oluruz. Yeter ki atalarımızın kemikleri rahat etsin.”

Mimar Şeyda Güvenç Duran’ın ataları, mübadele dönemi Türkiye’ye göç etmiş.

Atina ile Ankara arasındaki mezarlık gerilimini Hürriyet önceki gün manşetine taşımıştı.

Halkidiki’nin Gargara köyündeki bir inşaat sırasında ortaya çıkan Osmanlı mezarlığındaki 201 naaş, Türkiye’ye haber verilmeden depolara kaldırıldı.