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Atina’ya rest: Başının çaresine baksın

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yunanistan#Rest
Atina’ya rest: Başının çaresine baksın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan’la yaşanan gerginlikle ilgili, “Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısını yapmıyoruz. Daha net, daha açık rest olmaz. Bundan sonra Yunanistan başının çaresine baksın” açıklaması yaptı.

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Erdoğan, Üsküdar’daki Hz. Ali Camisi’nde cuma namazı kıldıktan sonra soruları özetle şöyle yanıtladı:

VELİAHT PRENS ZİYARETE GELİYOR

(Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin ziyareti) “Çarşamba günü Veliaht Prens bu ziyareti gerçekleştiriyor. Külliye’de biz de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye - Suudi Arabistan ilişkilerini çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendirebilme fırsatını bulacağız. Öncü ekipler, heyetler zaten geldiler. Çarşamba günü de Veliaht Prens kendisi gelecekler. Bu bir resmi ziyarettir, biz de resmi kabulümüzü yapacağız.”

KONSEY TOPLANTILARI OLMAYACAK

(Yunanistan’la yaşanan gerginlik) “Yunanistan’la ilgili olarak, özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı müddetçe bunlarla görüşmeyeceğimi; ‘Yunanistan’la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı yapmayacağız’ dedik. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık rest olmaz. Bundan sonra Yunanistan başının çaresine baksın.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yunanistan#Rest

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