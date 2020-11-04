Atina’nın hangar camisi açıldı

Kentin varoş semtlerinden Votanikos’daki camiye, salgın tedbirleri kapsamında azami 18 kişinin girmesine izin veriliyor. Camiye, Yunan vatandaşı Faslı Muhammed Zaki imam olarak atandı. Yunan devleti, Akropolis mabedi eteklerindeki Fethiye ve Dizdar Mustafa Ağa camilerini küçük tamiratlarla ibadete açmak yerine, Votanikos’daki askeri hangarı camiye dönüştürmeyi tercih etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2017’deki Yunanistan ziyareti sırasında söz konusu cami hakkında, “Güya yeni bir şey yaptılar, ama camiye bile benzemiyor. Minaresi yok. Çansız kilise olur mu” ifadelerini kullanmıştı. 14 yılda bitirilen 350 kişi kapasiteli cami yaklaşık 900 bin Euro’ya mal oldu