×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Atina’da Türkiye karşıtı küstah slogana ceza

Güncelleme Tarihi:

#Atina#Yunanistan#Türkiye
Atina’da Türkiye karşıtı küstah slogana ceza
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 07:00

Yunanların 1821’de Osmanlıya karşı isyanının başlangıcını simgeleyen 25 Mart milli bayramında başkent Atina’da düzenlenen askeri geçit töreni sırasında, Türkiye aleyhinde çirkin ve küstah slogan atan Deniz Piyade Okulu’nun öğrencilerine hafif cezalar verildi.

Haberin Devamı

YUNAN BASINI MEMNUN

Yunan Deniz Kuvvetleri’nde olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Yunan medyasına göre, takım başı astsubaylar 20’şer gün hapis cezasına çarptırıldı. Diğer öğrencilere ise daha hafif cezalar verildi. Ayrıca okulun komutanı da değiştirildi. Cezaları “dengeli” olarak değerlendiren Yunan medyası “Hiçbir öğrenci Deniz Piyade Okulu’ndan ihraç edilmedi” vurgusu yaparak, memnuniyetini yansıttı.

TÜRKİYE TEPKİ VERMİŞTİ

Türk Dışişleri Bakanlığı, hem Ankara hem de Atina’da yaptığı girişimlerle, askeri geçit töreninde atılan slogan ile ilgili tepkisini dile getirmişti. Bazı Yunan siyasi partileri olayı kınarken, hükümet herhangi bir açıklama yapmadan sessiz kalmayı tercih etmişti. Milli Savunma Bakanlığı (Türk) kaynakları ise “Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan’da yapılanın yapılmaması gerektiğidir” demişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atina#Yunanistan#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!