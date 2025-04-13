Atina’da Türkiye karşıtı küstah slogana ceza

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YUNAN BASINI MEMNUN

Yunan Deniz Kuvvetleri’nde olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Yunan medyasına göre, takım başı astsubaylar 20’şer gün hapis cezasına çarptırıldı. Diğer öğrencilere ise daha hafif cezalar verildi. Ayrıca okulun komutanı da değiştirildi. Cezaları “dengeli” olarak değerlendiren Yunan medyası “Hiçbir öğrenci Deniz Piyade Okulu’ndan ihraç edilmedi” vurgusu yaparak, memnuniyetini yansıttı.

TÜRKİYE TEPKİ VERMİŞTİ

Türk Dışişleri Bakanlığı, hem Ankara hem de Atina’da yaptığı girişimlerle, askeri geçit töreninde atılan slogan ile ilgili tepkisini dile getirmişti. Bazı Yunan siyasi partileri olayı kınarken, hükümet herhangi bir açıklama yapmadan sessiz kalmayı tercih etmişti. Milli Savunma Bakanlığı (Türk) kaynakları ise “Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan’da yapılanın yapılmaması gerektiğidir” demişti.