Atina’da ‘Tayfun’: Karadeniz'de uçtu, Yunanistan'ı korkuttu

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TÜRKİYE’de Roketsan’ın ürettiği ‘Tayfun’ füzesinin önceki gün Karadeniz’de yapılan test atışı, Yunanistan’ın başkenti Atina’da paniğe yol açtı. Kathimerini ve Ta Nea gibi ülkenin önde gelen gazeteleri Tayfun’un test atışını, manşetlerine taşıdılar.

Kathimerini, ‘Tayfun’un özelliklerine geniş yer verdiği haberinde “Türklerin tehditler okluğuna (okların bulunduğu kılıf) balistik füzeler de eklendi” başlığını kullandı.

Ta Nea gazetesi ise şunları yazdı: “Tayfun’un test atışında katettiği mesafe Atina-İzmir arasındaki mesafenin 2 katı. Yunan diplomatik ve askeri kaynaklar Tayfun’un, iki ülkenin cephaneliklerinde bulunan silahlar arasında fark yaratabilecek bir silah olmadığını söylediler. Atina bu gelişme için önceden habersizdi”. Diğer Yunan gazeteleri de “Atina’ya kadar ulaşabilen füzeyi denediler”, “Türkiye’den güç gösterisi” gibi başlıklar kullandılar.

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UZMANLAR: BİZ DE SAVUNMA SANAYİMİZİ GÜÇLENDİRELİM

Yunan uzmanlar da ‘Tayfun’u şöyle değerlendirdi: Frangulis Frangos (Eski Kara Kuvvetleri Komutanı): “Umarım gerekmez ama Yunanistan gerektiğinde ‘Tayfun’u imha edebilecek Patriot ile S-300 anti-balistik füzelere sahip. Korkulacak bir şey yok.” Yanis Papafloratos (Askeri akademi öğretim üyesi): “Büyük fotoğrafa bakalım. Test atışı, Türk savunma sanayisinin attığı adımların yeni bir kanıtıdır. Biz de yerli savunma sanayimizi geliştirmeliyiz. Sadece silah almakla kalmayalım, kendimiz de üretmeliyiz.”

TSK’NIN CAYDIRICI GÜCÜ OLACAK

TÜRKİYE’nin yerli ve milli ilk kısa menzilli balistik füzesi Tayfun’un test atışı dünyanın gündeminde. Füzenin menzili Yunanistan’ın adalar dahil ana karasına kadar kapsaması Atina’da panik havası oluştururken, savunma uzmanları Tayfun’un “çok ciddi bir caydırıcılığı” olduğuna dikkat çekiyor.

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, Tayfun’un 1000 kilometreye kadar menzili bulunduğunu ve başta Yunanistan olmak üzere çevre ülkelere mesaj anlamında da önemli bir güç olduğunu vurguladı.

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Tayfun’un teknik özeliklerinin henüz saklı tutulduğuna işaret eden Oğuz, “Menzili 1000 kilometreye kadar çıkabilir. Türkiye için çok önemi bir adım. Her şeyden önce bu proje ile birlikte Türkiye ilk defa yerli ve milli bir kısa menzilli balistik füze yaptı. Çevre ülkelere mesaj vermesi anlamında da önemli. Balistik füzelerin özelikle Ukrayna savaşındaki kullanımıyla ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. 1000 kilometreye kadar menzilli ve hassas güdümlü balistik füzeleri envanterinde bulunduran bir ülke önemli bir güçtür” dedi.

Tayfun’un Yunanistan’ın adalarla birlikte hepsini kapsama alanına alacak bir menzile sahip olduğunu belirten Savunma Sanayi Araştırmacısı Anıl Şahin de Tayfun’un TSK’ya ciddi bir caydırıcılık kapasitesi kazandıracağını söyledi.

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Test atışının Rize’de yapılmasına da değinen Şahin, “Normalde uzun menzilli testlerimiz Sinop’ta yapılıyordu. Ancak bu kez test Rize’den yapıldı. Çünkü Sinop’tan bu kadar uzun menzilli bir füze atılması Ukrayna ya da Rusya’nın hava sahasına girmek anlamına geliyor. Rize’den ateşlenen bir füzede ise bu risk ortadan kalkmış oluyor” ifadelerini kullandı.