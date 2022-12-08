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Yunan anarşist grup İtalyan diplomatın evine ve aracına düzenlenen saldırıyı üstlendi

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#Yunanistan#İtalya#Susanna Schlein
Yunan anarşist grup İtalyan diplomatın evine ve aracına düzenlenen saldırıyı üstlendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 19:40

Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçtiğimiz günlerde İtalyan Diplomat Susanna Schlein'in evine ve otomobiline gerçekleştirilen kundaklamayı "Carlo Giuliani İntikam Tohumları" adlı anarşist grup üstlendi.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2 Aralık’ta İtalyan Diplomat Susanna Schlein'in evine ve otomobiline yönelik kundaklamayı anarşist grup üstlendi.

"Carlo Giuliani İntikam Tohumları" adlı anarşist grup, söz konusu saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiklerini belirterek, İtalya’da ekim ayından bu yana açlık grevinde olan İtalyan Anarşist Alfredo Cospito’nun sesini duyurmak için yaptıklarını belirtti. Anarşist grup yayınladıkları bildiride, "Yoldaş, seni ne kadar toprağa gömmeye çalışırlarsa çalışsınlar, senin yaptıklarını asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı. Cospito’nun 2014’ten bu yana insanlık dışı şekilde dünyadan tamamen koparılmış halde hücrede tutulduğunu savunan grup, eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

İtalya’da Temmuz 2001 yılında polis kurşunu ile öldürülen militan Carlo Giuliani’nin ismini taşıyan grup, Yunanistan polisini de alarm durumuna geçirdi. Atina ve Selanik’te kentin birçok önemli noktasında düzenli aralıklarla kimlik kontrolleri yapıldı.

 

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İTALYA BAŞBAKANI TAJANİ, SALDIRI SONRASI ATİNA’YA GELMİŞTİ

Atina’da İtalyan Büyükelçiliğinde diplomat olan Susanna Schlein’in evi 2 Aralık Cuma günü kundaklanmak istenmiş, evin önünde bulunan bir otomobil yakılmış ve 2 otomobil de zarar görmüştü. İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, konuyu bizzat Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmek için Atina’ya gelmişti.

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#Yunanistan#İtalya#Susanna Schlein

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