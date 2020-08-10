Atina-Kahire anlaşmasına ilk yanıt

Türkiye’nin Navtex ilanı, Yunanistan ile Mısır’ın imzaladıklarını duyurduğu, Türkiye ile Libya’nın kıta sahalığını ihlal eden sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasından önce yayımlanmıştı. Ancak askeri gözlemciler, Türkiye’nin Akdeniz’de yapacağı eğitim atışlarını Atina ile Kahire’nin vardığı sözde anlaşmaya “sahada ilk yanıt olarak” değerlendiriyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile Mısır’ın anlaştıklarını duyurmasından sonra, “Bu anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Biz sondaj çalışmalarına hemen başladık. Barbaros Hayrettin’i de görevine gönderdik. Sözlerinde durmuyorlar” açıklaması yapmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Türkiye’nin hem masada, hem de sahada gereken yanıtı vereceğini söylemişti.



Deniz ve Hava Kuvvetleri’ne bağlı unsurların Ege ve Akdeniz’deki faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. Uçak, helikopter, gemi ve denizaltılarla keşif, gözetleme uçuşları yapılacak. Doğu Akdeniz’de bir firkateyn Yavuz Sondaj Gemisi’ne, bir korvet de Barbaros Hayreddin Paşa Araştırma Gemisi’ne refakat etmeyi sürdürecek. Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki haklarını korumayı hedefleyen Akdeniz Kalkanı Harekâtı’nda da iki denizaltı keşif ve gözetleme yapıyor.

DENİZ KARAKOL UÇAĞI DA AKDENİZ’DE

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da önceki gün NATO’nun Deniz Muhafızı Harekâtı kapsamında bir deniz karakol uçağının da Akdeniz’in uluslararası hava sahasında keşif ve gözetleme uçuşu icra ettiğini açıklamıştı. Bir Türk korveti de Lübnan açıklarında BM UNIFIL Deniz Harekâtı'ında keşif ve gözetleme icra etmişti.