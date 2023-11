Atina ile Ankara arasında dostluk mutabakatı

Haberin Devamı

Toplantının sonucuna göre, Atina ve Ankara Güven Artırıcı Önlemler üzerinde mutabık kaldı. Mutabakatta; iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanlarının arasında doğrudan temas hattının kurulmasından, Harp Okulları arasında spor müsabakaları düzenlenmesine ve doğal afetlerde işbirliği yapılmasına kadar birçok normalleşme adımı bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısı Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır. Her iki heyet de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur.

GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER

Toplantıda her iki taraf, yetkili makam onayını müteakip önceden mutabık kalınan GAÖ’lerin 2024 yılı boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Her iki taraf ayrıca temasta kalmak ve üzerinde mutabık kalınan GAÖ’lerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir İletişim Noktası (Point of Contact) Mekanizması kurmaya karar vermiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecektir.”





UZLAŞILAN MADDELER

Türkiye ve Yunanistan arasında önceden mutabık kalınan güven artırıcı önlemler arasında şu maddeler bulunuyor:

* Yılda bir kere büyük tatbikatların seçkin gözlemci gününe katılmak üzere karşılıklı olarak askeri ataşelerin yanı sıra merkezden de gözlemci subay davet edilmesi

* İki ülke genelkurmay başkanlarının askeri konularla ilgili uluslararası organizasyonlarda görüşlerini birbirine aktarmak için bahse konu uluslararası yetkili organlarının toplantıları çerçevesinde bir araya gelmeleri

* Dışişleri bakanları arasında doğrudan iletişim hattı kurulması

* Devamlılık arz eden bir çevresel iyileştirme rejimi tesis ederek Meriç Nehri’nde kirliliğin önlenmesi maksadıyla işbirliği yapılması

* İki ülke savunma bakanları arasında doğrudan iletişim hattı kurulması

ASKERİ HASTANELER ARASI BİLGİ ALIŞVERİŞİ

* Biri Yunanistan’da biri Türkiye’de bulunan iki askeri hastane arasında “tele-medicine” alanında bilgi alışverişinde bulunması ve işbirliği yapılması

* Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları arasında ziyaretler düzenlenmesi

* Harp Okulları arasında akademik programlar ve faaliyetler hakkında bilgi değişimine yönelik karşılıklı ziyaretler düzenlenmesi

* Herhangi bir çakışmanın önlenmesi maksadıyla bir sonraki yıl tatbikat programlarının karşılıklı bildirimi

* İki ülkenin silahlı kuvvetler akademileri arasında karşılıklı ilgili duyulan konularda işbirliği yapılması

* İki ülkenin barış için ortaklık eğitim merkezleri arasında eğitim amaçlarına yönelik olarak personel mübadelesi

* İki ülke askeri, doğal afet müdahalede birlikleri arasında işbirliği tesis edilmesi ve ortak tatbikatlar düzenlenmesi

* Her iki ülkenin askeri kurumlarında verilen dil eğitimlerine her sene belirli sayıda askeri personellerin iştirak etmesi

* Askeri okullar arasında ferdi spor (yelken, yüzme, atletizm ve tenis) müsabakaları düzenlenmesi

* Seçilecek bir sergiye ortak ziyaret gerçekleştirilmesi

* İki ülke Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri arasında karma spor müsabakaları düzenlenmesi

* Eskişehir ve Larissa’daki Milli Hava Hareket Merkezleri arasında doğrudan muhabere kurulması

* Sahil Güvenlik Komutanlıkları arasında karşılıklı ziyaretlerin ve ikili müzakerelerin yapılması

* İki ülke Genelkurmay Başkanları arasında doğrudan temas hattı tesis edilmesi.