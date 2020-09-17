CNN Türk’te “Tarafsız Bölge” programında Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan yönetiminde gazeteciler Murat Çelik ve Dicle Canova’nın sorularına yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu özetle şunları söyledi:

ATİNA SON GÜNLERDE ILIMLI

“Atina beklediği desteği bulamadı. Bugüne kadar Avrupa Birliği’nden de bulamadılar. Şimdi ise Oruç Reis’in limana dönmesine pozitif mesajlar vermeye başladılar. Son günlerdeki mesajlar biraz daha ılımlı. Ön koşul koymaya başlarlarsa bizim de ön koşullarımız olur, onlar da bunları yerine getirmek zorunda. Çok samimi bir şekilde Yunanistan’la sorunları diplomasi yoluyla çözmek için iyi niyetli tekliflerde bulunduk. Ama Yunanistan buna yanaşmadı.

Gemi periyodik bakımı yapıldıktan sonra faaliyet alanına döner. Bu bakımların yapılma süreci faaliyetten taviz verildiği anlamına gelmez. Geçmişte diplomasiye bir fırsat verdik ama Yunanistan bunu ters tepti. Gemiyi periyodik bakım için bölgeden limana çektik. ‘Bu süreç Yunanistan tarafından bir fırsat olarak değerlendirebilir’ dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Bizzat kendim de söyledim.

FAALİYETLERE DEVAM EDECEĞİZ

Rum Kesimi ve Yunanistan yıllardır Mısır’la, İsrail’le anlaşmalar imzalayarak tek taraflı faaliyetlerini devam ettirdiler. Biz ciddi uyarılarda bulunduk. Sonra Türkiye’yi tamamen dışlamaya çalıştılar ve Kıbrıs Türk halkının haklarını da yok saydılar. Biz bölgede faaliyetlerimizi başlattıktan sonra sesleri çıkmaya başladı. Doğu Akdeniz’deki zenginliklerden herkesin faydalanacağı bir ortamın olması gerekiyor. Bugüne kadar bizim haklarımızı yok saydıkları için biz bu adımları attık. Fırsatı değerlendirmezlerse biz bakım bittikten sonra faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

FRANSA’NIN DERDİ ŞU

Fransa’nın derdi şu: 1, AB liderliğine oynuyor. 2, Ortadoğu’nun da liderliğine oynuyor. Her konuda kendisine rol biçiyor. Libya’da Hafter’i destekledi, silah verdi ama sonuçta başarısız oldu. Fransa bu gerginlikleri artırarak silah satmak istiyor, Libya’da da öyle. Silah satan firmalar Fransa’daki bir bakanın şehrinde. Fransa’nın kendi ajandası ve gündemi var. Ama Almanya’nın Fransa’ya katılmadığını da görüyoruz. Borrell’in de son derece objektif olduğunu söylemek istiyorum.”